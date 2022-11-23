В Краснодаре осудили участников экстремистского сообщества. Организатору дали 6,5 лет колонии

Организатор группы и её участники (на момент вступления в группу были несовершеннолетними) в ноябре 2019 года объединились на почве приверженности идеям национал-социализма о главенстве в России славянских народов. Они создали логотип сообщества «ЕРНП» («Единая русская национальная партия»), внешне схожий с эмблемой войск нацистской Германии. Подсудимые наносили его и другие подобные изображения и надписи на фасадах зданий Геленджика, а также расклеивали листовки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В апреле 2020 года они сожгли в костре копию Знамени Победы, сняли процесс на видео и выложили в группе в одном из мессенджеров. Кроме того, с декабря 2019-го по март 2021го в Геленджике участники «ЕРНП» нападали на людей, ведущих асоциальный образ жизни, и на представителей неформальных субкультур.

Преступников выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд счел вину подсудимых доказанной. Создатель и руководитель экстремистского сообщества получил наказание виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима. Остальным подсудимым назначили от двух до трёх лет условно. Всем шестерым запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверяют интернет-СМИ 1Rnd.ru из-за новости о листовках против мобилизации.