На Кубани за дискредитацию армии оштрафовали жительницу Херсона

Неизвестные донесли, что в новогоднюю ночь девушка выкрикивала фразы, порочащие честь российских военных. Прибывшие на место полицейские составили на Теребецкую протокол, после чего её по административной статье оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом пишут Кавказ.Реалии*.

В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края подтвердили информацию о решении суда в отношении девушки, никаких подробностей дела не сообщили.

Как писали Юга.ру, на краснодарского адвоката Михаила Беньяша** составили протокол по административной статье 20.3.3 о дискредитации армии за 20 постов в телеграм-канале. Он назвал специальную военную операцию в Украине запрещённым словом из пяти букв.

Ранее блогера из Новокубанска Александра Ноздринова обвинили в публикации фейков о ВС РФ за деньги. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

* — Минюст РФ признал Кавказ.Реалии иноагентом 5 декабря 2017 года.

**— Минюст РФ признал Михаила Беньяша иноагентом 28 октября 2022 года.