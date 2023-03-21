Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске. Там появился амфитеатр

Обновленный парк Фрунзе в Новороссийске открыли 18 марта. Для жителей города подготовили праздничную программу, людей, судя по фото и видео в соцсетях, пришло много.

Снимки вечернего парка в сеть выложил местный фотограф Sega Black-Sea. На фотографиях можно рассмотреть локации парка — амфитеатр со сценой и трибунами, спортивную площадку, качели, детские площадки, зону отдыха, мост через водоем.

В интервью «Новой газете Кубани» начальник управления ЖКХ Новороссийска рассказал, что в парке сохранили пруд, «заселили туда 500 карпов. Черепахи в момент проведения были вывезены на «Южные пруды».

«Всего срублено в рамках реконструкции второй очереди парка 30 деревьев. За время проведения реконструкции высажены 1136 деревьев и кустарников на первом этапе и 3742 дерева и кустарника на втором этапе. Мы даже уменьшили диаметр амфитеатра для того, чтобы сохранить ещё больше деревьев и зелёных насаждений», — пояснил чиновник.

Ранее в соцсетях жители города рассказали о мертвой рыбе в пруду парка, в МЦУ Новороссийска пообещали ситуацию исправить. Гостей парка попросили не кормить рыбу. Подробно об этом Юга.ру писали здесь.