В сети появился трейлер фильма BlackBerry — история взлета и падения первого в мире смартфона

В основе сценария лежит книга «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Сюжет байопика строится вокруг инженеров Майка Лазаридиса и Дуга Френина. Первые гаджеты они начали выпускать в 1984 году, которые больше напоминали пейджеры.

В середине 1990-х годов Майк и Дуг обратились к бизнесмену Джиму Балсилли за инвестиционной поддержкой своего проекта — телефона с встроенной электронной почтой. В 2000-м они представили миру первый смартфон с QWERTY-клавиатурой — BlackBerry 957 Proton.

Однако спутя десять лет гаджеты BlackBerry стремительно начали терять популярность, и в 2017-м компания решила закрыть мобильный бизнес. Причиной эксперты называют недооценённость конкурентов в лице Apple.

Постановщиком стал Мэтт Джонсон, снявший ранее фильмы «Грязь» и «Операция «Лавина». Премьера BlackBerry состоится 12 мая.

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