«Дети кукурузы» и «Стражи времени». Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 16 марта

Приключенческая драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» основана на реальных событиях, произошедших утром 15 августа 2019 года. Авиалайнер Airbus A321-211 выполнял плановый рейс U6 178 Москва—Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены. Самолёт не смог набрать необходимую для ухода на второй круг высоту и совершил вынужденную жёсткую посадку на кукурузное поле.

Чёрная комедия «Сергий против нечисти: Шабаш» рассказывает о не самом примерном священнике. Вместе с девушкой Катей ему предстоит сражаться с нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых и даже Вием.

Хоррор «Медея» — о матери двоих детей Лизе, переживающей тяжёлый развод. Когда её жизнь вроде бы начинает возвращаться в привычное русло, неизвестная женщина сообщает о смерти матери и предлагает увидеться, чтобы обсудить кое-что важное. Когда Лиза приходит на встречу, то узнаёт, что на её семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети.

Комедия «Миллионер на три дня» рассказывает о моряках траулера, которые после многих недель работы возвращаются в родной городок. На суше они выясняют, что зарплата им не светит — директор их просто кинул на деньги и уничтожил все документы. Пятеро друзей решаются на отчаянный шаг — украсть из сейфа босса 500 тыс. евро.

Драма «Солнце моё» — история взросления подростка. На протяжении фильма 11-летняя Софи вспоминает каникулы у моря, которые она провела с отцом двадцать лет назад. Фильм номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (Пол Мескал).

Приключенческий боевик «Стражи времени» рассказывает о четырёх сестрах, которые обнаруживают в семейном поместье проход, ведущий в загадочный мир. Подростки оказываются в королевстве Кеохерус, где должны стать предсказанными героями. Чтобы вернуться домой, им предстоит победить тёмные силы.

Хоррор «Дети кукурузы» — новое осмысление одноимённого произведения Стивена Кинга. Действие происходит в небольшом городке штата Небраска, который окружен полями злакового растения. Когда местные жители решают избавиться от них, потому что те давно не приносят прибыть, то встречают сопротивление детей. Те, не желая, чтобы поля сожгли, устраивают настоящую резню.

Главные герои драмы «Опасная игра» — Рой и Вивьен. Парень привозит свою возлюбленную к родным на Сицилию. Чтобы и дальше оплачивать колледж, он планирует продать имение. На острове Вивьен знакомится с Анной, они проводят много времени вместе. Однако Рой не в восторге от их общения и просит возлюбленную держаться от новой подруги подальше.

Действие мультфильма «Морские монстрики» происходит в подводном городке, где объявлен конкурс на самую смешную шутку. Трое рыбок-приятелей, мечтающих стать юмористами, решают участвовать. Но оказывается, что шутить они совершенно не умеют.