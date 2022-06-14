Краснодарский ТРЦ «Галактика» снова хотят продать. Немного дешевле

ТРЦ «Галактика» снова выставили на продажу. Но только теперь он стал на 10% дешевле

ЗАО «Темпл Инк.» снова выставил на аукцион торгово-развлекательный центр «Галактика». Лот оценили в 4,78 млрд рублей, сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В состав лота, кроме ТРЦ на улице Уральской, 58/11, входят нежилые помещения площадью 3,9 тыс. кв. м, здание литер Г-6 площадью 837 кв. м, нежилое здание литер ГРП площадью 23,9 кв. м, а также два помещения площадью 94,9 тыс. кв. м и 15,9 тыс. кв. м. тыс. кв. м и 15,9 тыс. кв. м.

Напомним, «Галактику» выставили на продажу еще в 2021 году. Тогда имущество оценили в 5,3 млрд рублей. Сообщалось, что недвижимость распродают в связи с банкротством компании ЗАО «Темпл Инк.».