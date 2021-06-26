ТРЦ «Галактика» выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей

Назначенный в связи с банкротством управляющий выставил на продажу торгово-развлекательный центр «Галактика», как сообщает РБК.

ТРЦ идет в комплекте со всем остальным имуществом должника — ЗАО «Темпл Инк.». В лот, помимо «Галактики» (94,9 тысяч кв. м с учетом подвала), входят конторское здание (16 тыс. кв. м), коммунальная инфраструктура (водопровод и ливневка), а также семь примыкающих земельных участков. Стартовая цена за всё это заявлена в размере 5,3 миллиарда рублей. Торги пройдут на электронной платформе «Центр реализации» не позднее, чем через два месяца.

Согласно данным справочной системы СПАРК, ЗАО «Темпл Инк.» было зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году, его учредитель — кипрская компания Raiska Consulting. В апреле 2018-го «Темпл Инк.» признано несостоятельным по иску ООО «Келлер», которое несколько ранее выкупило у «Спецстроймонтажа» право истребования задолженности в 129 миллионов рублей за строительно-монтажные работы.

Ну а если у вас нет свободных 5,3 миллиарда рублей, обратите внимание на более доступные лоты: отель Kempinski в Геленджике за 661,5 миллионов или половину завода имени Седина за 86 миллионов.