В Краснодаре организуют очередной субботник. Рассказываем, куда идти убирать мусор

В районах Краснодара 18 марта пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. На местах выдадут необходимый инвентарь и перчатки.

«Чистота и порядок нашего города в первую очередь зависит от нас самих. Объединиться и прийти на субботники — отличный способ оперативно и эффективно привести в порядок наши улицы и дворы. Чем больше людей не оставят без внимания двухмесячник по наведению санитарного порядка, тем больше территорий мы сможем убрать», — отметил замглавы города Максим Онищенко.



Очищать территорию от мусора будут:

на Ростовском Шоссе в 9:00 между домами 8, 10, 12;

на ул. им. Александра Покрышкина 25/1 в 9:30;

по ул. Дубинской, 86;

на ул. Тургенева, 148/1 и по ул. Кожевенной, уч. 72.

Как сообщали ранее Юга.ру, в модернизацию мусорного полигона под Краснодаром вложат 2,4 млрд рублей.