В Краснодаре организуют очередной субботник. Рассказываем, куда идти убирать мусор

Краснодарский край

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  • субботник © Фото Юга.ру
    субботник © Фото Юга.ру

В Краснодаре 18 марта пройдет субботник. Уборку проведут в четырех районах города

В районах Краснодара 18 марта пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. На местах выдадут необходимый инвентарь и перчатки.

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«Чистота и порядок нашего города в первую очередь зависит от нас самих. Объединиться и прийти на субботники — отличный способ оперативно и эффективно привести в порядок наши улицы и дворы. Чем больше людей не оставят без внимания двухмесячник по наведению санитарного порядка, тем больше территорий мы сможем убрать», — отметил замглавы города Максим Онищенко.

Очищать территорию от мусора будут:

  • на Ростовском Шоссе в 9:00 между домами 8, 10, 12;
  • на ул. им. Александра Покрышкина 25/1 в 9:30;
  • по ул. Дубинской, 86;
  • на ул. Тургенева, 148/1 и по ул. Кожевенной, уч. 72.

Как сообщали ранее Юга.ру, в модернизацию мусорного полигона под Краснодаром вложат 2,4 млрд рублей.

Волонтеры Мусор Субботник

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