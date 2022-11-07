В Краснодаре закупят 60 троллейбусов. Они поедут по новым маршрутам и выделенным полосам

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На внеочередном заседании гордумы 7 ноября большинство депутатов поддержали решение купить для Краснодара 60 троллейбусов

Об этом заявил вице-мэр Владимир Архипов. Новый электротранспорт приобретут в лизинг. Стоимость одного троллейбуса без автономного хода составляет около 34 млн рублей, с автономным — 39 млн рублей (таких купят 38 из 60).

По словам Архипова, сейчас в Краснодаре нормативным показателям соответствуют только 4% от общего числа подвижного состава. 60 новых троллейбусов доведут его до 40%.

На приобретение электротранспорта в 2022 году из регионального бюджета выделят более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого. Первый авансовый платёж внесут до конца декабря. Троллейбусы будут курсировать как по существующим маршрутам, так и по новым. Также власти намерены создавать дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы пассажиры не стояли в пробках.

Как писали Юга.ру, указанные денежные средства сначала планировали выделить на покупку трамваев, однако потом передумали.

14 сентября администрации Краснодара и Краснодарского края подписали концессионное соглашение с ГК «Синара» на строительство новых трамвайных линий в кубанской столице и покупку 100 новых трамваев. Первые 40 из них должны поступить в город в 2023 году.

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