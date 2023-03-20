На реконструкцию трассы Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки направят 11,5 млрд руб
В 2023 году планируют начать реконструкцию трассы и строительство развязки под Краснодаром, стала известна стоимость контракта
Реконструкция федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки на 19-м километре обойдется в 11,5 млрд руб. Аукцион обьявили ФКУ Упрдор «Черноморье».
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Развязка будет построена в Тахтамукайском районе Адыгеи, на пересечении Южного обхода и подъезда к Краснодару со стороны Новороссийска. В проект входит пять сооружений, в том числе эстакада (800 м) через ж/д пути. Также планируют установить очистные сооружения и шумозащитные экраны.
Госконтракт начнут выполнять в июле этого года. Строительство планируют завершить в октябре 2026 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 апреля.
Как сообщали ранее Юга.ру, на улице Красных Партизан в Краснодаре сузят проезжую часть из-за строительства подземного перехода.