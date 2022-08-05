В конце 2022 года в Адыгее начнут строить развязку на 19-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросу развития дорожной сети республики

Протяженность дорог федерального значения на территории Адыгеи — около 223 км. Через республику проходят трассы с интенсивным движением на пути в горы и к Черноморскому побережью. Совместно с Черноморским управлением федеральных дорог власти республики работают над несколькими крупными проектами. О ходе их реализации рассказал начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

«Сейчас совместно реализуем несколько крупных проектов. Наверное, автомобилисты согласятся с необходимостью капитального ремонта трассы А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск. Уже определены участки дороги, где планируются масштабные работы с расширением проезжей части до четырех полос», — сообщил Вовк.

Еще один значимый проект — строительство развязки на 19-м км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский (в районе Чибийского канала). Начать работы планируют в 4 квартале 2022 года. Проект новой развязки предусматривает строительство пяти искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 метров через существующие железнодорожные пути. Это позволит беспрепятственно пересекать интенсивные потоки движения без снижения скорости. Чтобы улучшить экологический фон и качество жизни людей на окрестных территориях на трассе установят очистные сооружения и шумозащитные экраны.

«У нас общая задача — обеспечить безопасность движения и создать комфортные условия для автомобилистов и местных жителей. Поэтому поручил синхронизировать действия всех ответственных структур, согласованно решать возникающие вопросы и, конечно, учитывать мнение населения, чтобы минимизировать неудобства и образование автомобильных заторов при строительстве новых объектов», — подчеркнул Кумпилов.