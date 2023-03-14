В Новороссийске осудили экс-майора полиции за «крышевание» игорного бизнеса

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Новороссийске бывшая сотрудник полиции признана виновной в превышении полномочий

В Новороссийске осудили 47-летнюю бывшую сотрудницу полиции Марину Егорову. С апреля 2020 по май 2021 года она помогала злоумышленникам уйти от ответственности. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщает  СУ СКР по Краснодарскому краю.

На заседании суда выяснили, что сожитель и сын экс-майора разместили игровые автоматы в нескольких торговых точках Новороссийска. Бывшая сотрудница полиции передавала им информацию о возможных проверках и сообщала, когда нужно отключить оборудование. На тот момент она занимала должность инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску.

В мае 2021 года противоправная деятельность Марины Егоровой была пресечена. В отношении сына и сожителя женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Суд признал вину Егоровой и назначил штраф в размере 70 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в России по числу преступлений.

Новороссийск Полиция Суд

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