Полиция задержала мужчину, который поджег архив ФСИН. Он хотел погреться

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Теперь поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге филиала Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району. Мужчина рассказал, что «проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание».

В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, архив ФСИН горел в ночь на 9 января. Пострадавших нет, но предварительно сгорели от 300 до 500 архивных дел.

Новокубанский район Пожары

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