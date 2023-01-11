Полиция задержала мужчину, который поджег архив ФСИН. Он хотел погреться
Теперь поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы
Полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге филиала Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району. Мужчина рассказал, что «проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание».
В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, архив ФСИН горел в ночь на 9 января. Пострадавших нет, но предварительно сгорели от 300 до 500 архивных дел.
Сегодня, 16:20«Житейская ситуация»
Жители Знаменского замерзают из-за постоянных перебоев с электричеством
Сегодня, 14:27Единственный разрешённый коптер над Кубанью
Космонавт показал Краснодарский край с борта МКС