В Новокубанске подожгли архив ФСИН. Сгорело до 500 дел бывших заключенных
В ночь на 9 января горел филиал Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району
Краевое МЧС сообщило, что диспетчер Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона узнал о пожаре в 04:16 9 января. Горело одноэтажное здание на улице Кооперативная, 93. Пожарные прибыли через 12 минут и зафиксировали возгорание на 8 кв. метрах. К 4:27 пожар потушили без пострадавших.
Пресс-служба ФСИН по Краснодарскому краю подтвердила редакции Юга.ру пожар в своем здании в Новокубанске без уточнения подробностей.
Одним из первых о пожаре написал телеграм-канал Shot утром 10 января, заявив о площади пожара в 20 кв. метров. Авторы сообщения добавили, что «в здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации», а основной версией причины пожара назвали поджог. Также Shot сказал об уничтожении почти 800 дел бывших заключенных.
В октябре в Ростовской области подожгли районную администрацию:
Позже прокуратура Краснодарского края сообщила ТАСС, что на место выезжал прокурор Новокубанского района. Утраченные дела считают, предварительно их от 300 до 500. «Все дела архивные, производства по ним окончены».
Телеграм-канал краевой прокуратуры сообщил, что ее сотрудники завели дело об уничтожении имущества общеопасным способом (ст. 167 ч. 2 УК РФ).
Как сообщали Юга.ру, 14 декабря жителя Краснодарского края признали экстремистом после попытки поджога военкомата.