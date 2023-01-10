В Новокубанске подожгли архив ФСИН. Сгорело до 500 дел бывших заключенных

В ночь на 9 января горел филиал Федеральной службы исполнения наказаний по Новокубанскому району

Краевое МЧС сообщило, что диспетчер Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона узнал о пожаре в 04:16 9 января. Горело одноэтажное здание на улице Кооперативная, 93. Пожарные прибыли через 12 минут и зафиксировали возгорание на 8 кв. метрах. К 4:27 пожар потушили без пострадавших.

Пресс-служба ФСИН по Краснодарскому краю подтвердила редакции Юга.ру пожар в своем здании в Новокубанске без уточнения подробностей.

Одним из первых о пожаре написал телеграм-канал Shot утром 10 января, заявив о площади пожара в 20 кв. метров. Авторы сообщения добавили, что «в здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации», а основной версией причины пожара назвали поджог. Также Shot сказал об уничтожении почти 800 дел бывших заключенных.