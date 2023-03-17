На «Авито» продают игрушки из 90-х. В Краснодарском крае можно найти машинки за 200 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Цеханович, Юга.ру
    © Фото Марии Цеханович, Юга.ру

Коллекционные куклы «Барби» можно купить до 10 тыс. рублей

Эксперты сервиса объявлений «Авито» рассказали, что по всей России люди стали продавать игрушки из 90-х. На сайте можно найти тамагочи за 20 тыс. рублей и приставки Dendy за 50 тыс. рублей.

Одним из самых дорогих товаров стали карточки с покемонами. В Москве карточка Чаризарда 1999 года из редкой версии Shadowless продается за 100 тыс. рублей. А в Жуковском комплект карточек серии 1999 года продают за 150 000 рублей.

В Краснодаре открыли музей Барби:

Дорогостоящие игрушки есть и в Краснодарском крае. Например, кукол Барби можно купить до 10 тыс. рублей, а машинки обойдутся уже в несколько сотен.

Барби-русалочку продают в Сочи за 7 тыс. рублей, а в Анапе за 12 тыс. рублей можно купить Барби с щелкунчиком Кларой. За 15 тыс. рублей в Краснодаре есть Барби из серии «Семейка Аддамс». 

Коллекция машинок Hot Wheels RLS обойдется в 200 тыс. рублей. Автор объявления написал, что к торгу не готов и по отдельности игрушки не продает. Год выпуска моделей неизвестен. 

А за 19 тыс. рублей в Краснодаре можно купить модель Porsche 964 от Hot Wheels. Игрушка продается в коробке. 

Ранее Юга.ру писали, что на «Авито» продавали детские игрушки за миллионы рублей. В Краснодаре детскую гитару можно было купить за 2,8 млн рублей, а корзину для игрушек за 10 млрд рублей.

Авито Торговля

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