На «Авито» продают игрушки из 90-х. В Краснодарском крае можно найти машинки за 200 тыс. рублей

Коллекционные куклы «Барби» можно купить до 10 тыс. рублей

Эксперты сервиса объявлений «Авито» рассказали, что по всей России люди стали продавать игрушки из 90-х. На сайте можно найти тамагочи за 20 тыс. рублей и приставки Dendy за 50 тыс. рублей. Одним из самых дорогих товаров стали карточки с покемонами. В Москве карточка Чаризарда 1999 года из редкой версии Shadowless продается за 100 тыс. рублей. А в Жуковском комплект карточек серии 1999 года продают за 150 000 рублей.

Дорогостоящие игрушки есть и в Краснодарском крае. Например, кукол Барби можно купить до 10 тыс. рублей, а машинки обойдутся уже в несколько сотен. Барби-русалочку продают в Сочи за 7 тыс. рублей, а в Анапе за 12 тыс. рублей можно купить Барби с щелкунчиком Кларой. За 15 тыс. рублей в Краснодаре есть Барби из серии «Семейка Аддамс».

Коллекция машинок Hot Wheels RLS обойдется в 200 тыс. рублей. Автор объявления написал, что к торгу не готов и по отдельности игрушки не продает. Год выпуска моделей неизвестен. А за 19 тыс. рублей в Краснодаре можно купить модель Porsche 964 от Hot Wheels. Игрушка продается в коробке.