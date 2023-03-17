В Сочи восстановят мост через реку Чимит. Переправу смыло в прошлом году

В сочинском поселке Зубова Щель построят 60-метровый автомобильный мост. Летом 2022 года из-за дождей часть дороги по улице Амурской и мост через реку Чимит были разрушены.

Уже проведена расчистка реки Чимит и открыт путь для пешеходов.



На данный момент осуществляется берегоукрепление. Необходимо забурить 59 свай и установить опоры для моста. Завершить строительные работы планируют в июне.



Напомним, что в декабре 2022 года сочинские спасатели организовали для жителей навесную переправу через разлившуюся реку. Уровень воды в Чимит сильно поднялся, переходить её вброд стало небезопасно.



Как сообщали ранее Юга.ру, на новом Яблоновском мосту в Краснодаре установили первую арку.