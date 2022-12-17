В Сочи спасатели организовали для жителей навесную переправу через разлившуюся реку

16 декабря из-за выпавших в Сочи обильных осадков поднялся уровень воды в реке Чемитоквадже. Переходить её вброд стало небезопасно. В результате часть жителей села Зубова Щель оказались заблокированными и не смогли перебраться на противоположный берег.

Спасатели Сочинского отряда организовали навесную переправу. Они помогли людям переправиться через горную реку. Кроме того, доставили продукты питания из магазинов, расположенных на другом берегу реки.

17 декабря погода в районе Сочи нормализовалась, осадки прекратились. Уровень воды в реке Чемитоквадже должен стабилизироваться. Однако уже начиная с 18 декабря, по прогнозу, в районе Сочи снова пойдут дожди. Они продержатся несколько дней.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как сочинские спасатели несколько дней искали пропавшего в горах туриста. К поискам привлекали волонтеров и вертолет.