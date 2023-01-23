Краснодар не получит деньги на строительство Южного обхода и трассы в Екатеринбург. Зато объезд Адлера увеличил бюджет на 20 млрд рублей

Правительство РФ сократило финансирование или отказалось от строительства ряда автомагистралей до 2027 года. О корректировке планов 23 января рассказал «Коммерсантъ». Минтранс РФ пояснил изданию, что коррективы вызваны сокращением бюджета: уже начатые стройки закончат, а новые не начнут, кроме обходов некоторых городов. На Южный обход Краснодара власти хотели выделить деньги в 2025 году. Сейчас их объем сократили с 28,9 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. Теперь средства найдут только на проектирование.

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Также правительство РФ пересмотрело план создания Юго-Западной хорды — трассы из Екатеринбурга в Краснодар через Самару. Как и в случае с Южным обходом Краснодара, финансирование ограничили проектированием — вместо 15,3 млрд рублей выделят 4 млрд рублей. Тем временем, некоторые проекты получат больше денег. Так на стройку объездной дороги Адлера сейчас запланировано 70 млрд рублей вместо прежних 50 млрд. Начать его строительство намерены в 2025 году, закончить в 2026-м. В Дагестане запланировано строительство объездов Хасавюрта и Дербента. На них выделят 23,9 и 51,2 млрд рублей соответственно.