Деньги в обход. Краснодару сократили бюджеты на дороги, Адлеру — увеличили

Дагестан, Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодар не получит деньги на строительство Южного обхода и трассы в Екатеринбург. Зато объезд Адлера увеличил бюджет на 20 млрд рублей

Правительство РФ сократило финансирование или отказалось от строительства ряда автомагистралей до 2027 года. О корректировке планов 23 января рассказал «Коммерсантъ». Минтранс РФ пояснил изданию, что коррективы вызваны сокращением бюджета: уже начатые стройки закончат, а новые не начнут, кроме обходов некоторых городов.

На Южный обход Краснодара власти хотели выделить деньги в 2025 году. Сейчас их объем сократили с 28,9 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. Теперь средства найдут только на проектирование.

В ноябре на большей части Дальнего Западного обхода Краснодара уложили асфальт:

Также правительство РФ пересмотрело план создания Юго-Западной хорды — трассы из Екатеринбурга в Краснодар через Самару. Как и в случае с Южным обходом Краснодара, финансирование ограничили проектированием — вместо 15,3 млрд рублей выделят 4 млрд рублей.

Тем временем, некоторые проекты получат больше денег. Так на стройку объездной дороги Адлера сейчас запланировано 70 млрд рублей вместо прежних 50 млрд. Начать его строительство намерены в 2025 году, закончить в 2026-м.

В Дагестане запланировано строительство объездов Хасавюрта и Дербента. На них выделят 23,9 и 51,2 млрд рублей соответственно.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2022 года в Анапе открыли Северный обход. Он сократит дорогу к морю на полтора часа. Стоимость его строительства составила 9,2 млрд рублей.

Дороги Инвестиции Краснодар Сочи Строительство Транспорт Финансы Хасавюрт

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Деньги в обход. Краснодару сократили бюджеты на дороги, Адлеру — увеличили
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