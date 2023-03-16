Ростовская АЭС завершила 32-дневный ремонт одного из четырех энергоблоков

Профилактика коснулась реакторной установки, систем безопасности и турбинного отделения. Сейчас реактор вывели на номинальную мощность после 32 дней ремонта.

«В реакторном отделении выполнена перегрузка топлива — в активную зону загружены 66 «свежих» тепловыделяющих сборок. Проведен капитальный ремонт двух главных циркуляционных насосов, выполнен вихретоковый контроль теплообменных трубок парогенераторов. Это наиболее масштабные операции в ремонтной кампании на энергоблоке №2», — заявил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

С 2010 года энергоблок №2 выработал более 89,6 млрд кВт-ч электроэнергии. Этого количества хватит на 4,5 лет. Работа энергоблока за 13 лет предотвратила попадание в атмосферу около 42 млн тонн углекислого газа.



Электроэнергия от Ростовской АЭС поступает в объединенную энергосистему юга России. С начала 2023 года атомная станция выработала более 4,5 млрд кВт-ч электроэнергии.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.



Как сообщали ранее Юга.ру, больше 300 работников Ростовской АЭС стали постоянными донорами крови.