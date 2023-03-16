Ростовская АЭС завершила 32-дневный ремонт одного из четырех энергоблоков

Ростовская область

Распечатать

  • Ростовская АЭС © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС
    Ростовская АЭС © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС

15 марта энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта

Профилактика коснулась реакторной установки, систем безопасности и турбинного отделения. Сейчас реактор вывели на номинальную мощность после 32 дней ремонта.

Засуха, дефицит воды и проблемы энергетики:

«В реакторном отделении выполнена перегрузка топлива —  в активную зону загружены 66 «свежих» тепловыделяющих сборок. Проведен капитальный ремонт двух главных циркуляционных насосов, выполнен вихретоковый контроль теплообменных трубок парогенераторов. Это наиболее масштабные операции в ремонтной кампании на энергоблоке №2», — заявил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

С 2010 года энергоблок №2 выработал более 89,6 млрд кВт-ч электроэнергии. Этого количества хватит на 4,5 лет. Работа энергоблока за 13 лет предотвратила попадание в атмосферу около 42 млн тонн углекислого газа.

Электроэнергия от Ростовской АЭС поступает в объединенную энергосистему юга России. С начала 2023 года атомная станция выработала более 4,5 млрд кВт-ч электроэнергии.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщали ранее Юга.ру, больше 300 работников Ростовской АЭС стали постоянными донорами крови.

Капремонт Ростовская АЭС Энергетика

Новости

На Кубани стали чаще гнездиться аисты. Они включены в Красную книгу России
В сети появился трейлер фильма BlackBerry — история взлета и падения первого в мире смартфона
Не только «женские обязанности». Рассказываем, как жители юга России делят свой быт
«Аэрофлот» выполнит серию ретрорейсов в советском стиле. Первый по маршруту Москва — Сочи
Цены на майские праздники в отелях Сочи выросли вдвое
В заповеднике «Утриш» откроют два новых туристических маршрута

Лента новостей

В парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы
Сегодня, 12:40
В парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы
Показываем красивое
«Нас бьют по рукам»
Сегодня, 14:58
«Нас бьют по рукам»
Фермеры Кубани пожаловались на снижение закупочных цен на молоко
«Дети кукурузы» и «Стражи времени»
Сегодня, 10:49
«Дети кукурузы» и «Стражи времени»
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 16 марта

Реклама на сайте