Больше 300 работников Ростовской АЭС стали постоянными донорами крови

Работники Ростовской АЭС составили 15% от общего количества активных доноров города Волгодонска

Об этом сообщил главный врач Волгодонского филиала областной станции переливания крови Владимир Криволапов. 330 сотрудников атомной станции включили в базу данных Станции как постоянных доноров, 12 из них имеют статус «Почетный донор», еще 30 — зарегистрированы в Южном регистре доноров костного мозга.

«Это высокая миссия — делясь свой кровью, спасать жизни, протягивать руку помощи тому, кто в ней остро нуждается. Я искренне благодарен донорам, работающим на нашем предприятии, за человеческую позицию и внутренние убеждения, за гуманизм и приверженность главным жизненным ценностям. Большое количество активных доноров среди работников Ростовской АЭС — это показатель того, что работники атомной станции — приверженцы здорового образа жизни», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Южный регистр доноров костного мозга (РДКМ) — некоммерческая организация, созданная в 2019 году сотрудничества Министерства здравоохранения Ростовской области и Русфонда в развитии донорства стволовых клеток и пополнения Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Учредители — Русфонд и Роман Валерьевич Поликарпов.



Стать потенциальным донором Южного РДКМ и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова можно, сдав кровь в любом медицинском офисе «Инвитро», CMD и Умка family на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На Ростовской АЭС активно занимаются развитием добровольческих инициатив, в том числе в области донорства крови и костного мозга. «Волонтеры в донорстве» — очень важное направление добровольчества. И во многом именно благодаря деятельности волонтеров донорское движение получило новый импульс к развитию. Мероприятия, связанные с развитием корпоративного донорства, на Ростовской АЭС инициирует и проводит Организация молодых атомщиков.

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В 2022 году на атомной станции прошли две донорские акции «Неделя донора». Волонтеры предприятия поучаствовали в организации Национального Дня донора крови в России. В 2023 году эта работа продолжается — уже в марте стартует первая акция, направленная на развитие волонтерского движения и продвижение корпоративного донорства.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС