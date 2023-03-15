Сотрудница полиции насмерть сбила ребёнка на пешеходном переходе под Краснодаром. Ей дали 2,5 года колонии-поселения

Динской районный суд огласил приговор бывшей сотруднице полиции Оксане Лыковой, которая в апреле 2021 года насмерть сбила ребёнка

Трагедия произошла в посёлке Южном. Оксана Лыкова, управляя автомобилем Renault Sandero, ехала по улице Северной в сторону Войсковой и около дома № 40 сбила восьмилетнего мальчика, который собирался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно материалам дела, подсудимая пыталась объехать потерпевшего с правой стороны, но автомобиль налетел на металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара. Деформированный забор придавил ребёнка, который от полученных травм скончался на месте, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Лыкова свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также её лишили права три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В счёт возмещения морального вреда в пользу потерпевших суд взыскал с Лыковой 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, в Сочи осудили полицейского, который бесплатно катался на катере, ел в местном кафе и брал взятки.