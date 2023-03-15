В Краснодаре неизвестные напали на 12-летних девочек в пункте Wildberries

Краснодарский край

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 марта в сети появилось видео инцидента из пункта выдачи Wildberries в Музыкальном микрорайоне. Полиция и СК сообщили о начале проверок

14 марта в сети появилось видео с камеры наблюдения из пункта выдачи Wildberries в Музыкальном микрорайоне. На нем видно, как неизвестные мужчина и женщина напали на 12-летних девочек и применили к ним физическую силу. Полиция уже устанавливает личности граждан.

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У девочек обнаружили синяки и ссадины, разбит телефон. По данным телеграм-канала «Туподар», нападавшие «били ногами, рвали волосы». В полиции оценивают нанесенный материальный ущерб и физический вред здоровью несовершеннолетним, сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

«В полицию Краснодара обратились родители двух девочек, у которых накануне произошел конфликт с неустановленными людьми. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности всех участников инцидента. Действиям лиц после установления личности будет дана правовая оценка», — рассказал представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Ситуацию прокомментировали и в СКР по краю.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара незамедлительно организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ход проверки взяли на контроль в СУ СК региона.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в России по числу преступлений.

Дети Насилие Полиция Преступления против детей Разбойное нападение

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