Краснодарский край занял второе место в России по числу преступлений

Краснодарский край в 2022 году занял второе место по числу преступлений в РФ. По данным генпрокуратуры, за период с января по декабрь 2022 года на Кубани совершили 77,1 тыс. правонарушений. Край занимает эту позицию в рейтинге второй год подряд.

За год в регионе было совершено:

32,4 тыс. правонарушений средней тяжести;

4,5 тыс. экономических преступлений;

3,8 тыс. особо тяжких преступлений;

207 убийств и покушений;

120 случаев злоупотребления должностными полномочиями.

На декабрь 2022 года в крае число нераскрытых дел почти достигло 50 тыс.



На первом месте в рейтинге 2022 года находится Москва (138,1 тыс. преступлений). После Краснодарского края следуют Московская область (74 тыс.), Санкт-Петербург (62,9 тыс.) и Челябинская область (62,8 тыс.). Ростовская область — на шестом месте (57,2 тыс.). В Крыму за год совершили 20,7 тыс. преступлений, в Севастополе — 6,2 тыс., в Адыгее — 4,3 тыс. Всего за прошлый год в правоохранительные органы РФ поступило 1,9 млн заявлений о правонарушениях.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре сотрудника МВД обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.