В Краснодаре этим утром 6 баллов. В городе пробки, люди жалуются на ожидание общественного транспорта
Утром 14 марта автомобилисты застряли в 6-балльных пробках
По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сильные заторы образовались на Тургеневском шоссе, улице Дзержинского, Уральской, Селезнева и Красных Партизан. Также пробки были на улицах Зиповской, Московской и Солнечной.
Пробка на улице Московской образовалась из-за перекрытия Зиповской. Жители ЖК «Московский» пытаются выехать по Карякина и Солнечной, но улицы не справляются с автомобильным потоком.
А жители микрорайона Россинского жалуются, что не могут дождаться общественный транспорт.
Как писали Юга.ру, с 15 марта в Краснодаре запустят сезонные автобусы. Три маршрута будут курсировать до 15 ноября.
Вчера, 12:12Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков