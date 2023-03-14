В Краснодаре этим утром 6 баллов. В городе пробки, люди жалуются на ожидание общественного транспорта

Утром 14 марта автомобилисты застряли в 6-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сильные заторы образовались на Тургеневском шоссе, улице Дзержинского, Уральской, Селезнева и Красных Партизан. Также пробки были на улицах Зиповской, Московской и Солнечной.

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Пробка на улице Московской образовалась из-за перекрытия Зиповской. Жители ЖК «Московский» пытаются выехать по Карякина и Солнечной, но улицы не справляются с автомобильным потоком.

А жители микрорайона Россинского жалуются, что не могут дождаться общественный транспорт.