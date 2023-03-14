В Краснодаре этим утром 6 баллов. В городе пробки, люди жалуются на ожидание общественного транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 14 марта автомобилисты застряли в 6-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сильные заторы образовались на Тургеневском шоссе, улице Дзержинского, Уральской, Селезнева и Красных Партизан. Также пробки были на улицах Зиповской, Московской и Солнечной.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пробка на улице Московской образовалась из-за перекрытия Зиповской. Жители ЖК «Московский» пытаются выехать по Карякина и Солнечной, но улицы не справляются с автомобильным потоком. 

А жители микрорайона Россинского жалуются, что не могут дождаться общественный транспорт. 

Как писали Юга.ру, с 15 марта в Краснодаре запустят сезонные автобусы. Три маршрута будут курсировать до 15 ноября. 

Дороги Краснодар Пробки

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте