Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Большегрузам рекомендуют объезжать поврежденный мост через Лабу в Мостовском районе

7 октября министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края приказало временно ограничить движение фур по мосту через реку Лаба в Мостовском районе. Речь идет об участке трассы Лабинск — Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики на 26,8-м километре.

Проезд закрыли только для транспортных средств с фактической общей массой более 20 тонн и осевой нагрузкой свыше 8 тонн. Причина — ухудшение состояния моста, опасное повреждение элементов его конструкции и возможная угроза обрушения. 

В документе не уточняется, когда именно мост начнут ремонтировать. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет издан новый распорядительный акт — уже о начале ремонта или реконструкции.

Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:

Сейчас водителям фур предлагают объезжать мост по пяти маршрутам: 

  • через Усть-Лабинск — Лабинск — станицу Упорную;
  • по федеральной трассе Р-217 «Кавказ»;
  • через Северный подъезд к Лабинску;
  • по дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск;
  • по направлению Мостовской — аул Ходзь. 

Отметим, что для восточной части Краснодарского края трасса через мост — ключевая артерия: она связывает Мостовской район с Лабинском, а дальше — с федеральными дорогами и выходом на горные районы Карачаево-Черкесии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Красных Партизан образовался провал: ремонт продлится до конца октября.

Автомобили Дороги Лабинский район Мостовский район Транспорт

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Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения
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