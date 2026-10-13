Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения
Большегрузам рекомендуют объезжать поврежденный мост через Лабу в Мостовском районе
7 октября министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края приказало временно ограничить движение фур по мосту через реку Лаба в Мостовском районе. Речь идет об участке трассы Лабинск — Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики на 26,8-м километре.
Проезд закрыли только для транспортных средств с фактической общей массой более 20 тонн и осевой нагрузкой свыше 8 тонн. Причина — ухудшение состояния моста, опасное повреждение элементов его конструкции и возможная угроза обрушения.
В документе не уточняется, когда именно мост начнут ремонтировать. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет издан новый распорядительный акт — уже о начале ремонта или реконструкции.
Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:
Сейчас водителям фур предлагают объезжать мост по пяти маршрутам:
- через Усть-Лабинск — Лабинск — станицу Упорную;
- по федеральной трассе Р-217 «Кавказ»;
- через Северный подъезд к Лабинску;
- по дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск;
- по направлению Мостовской — аул Ходзь.
Отметим, что для восточной части Краснодарского края трасса через мост — ключевая артерия: она связывает Мостовской район с Лабинском, а дальше — с федеральными дорогами и выходом на горные районы Карачаево-Черкесии.
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