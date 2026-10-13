Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения

7 октября министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края приказало временно ограничить движение фур по мосту через реку Лаба в Мостовском районе. Речь идет об участке трассы Лабинск — Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики на 26,8-м километре.

Проезд закрыли только для транспортных средств с фактической общей массой более 20 тонн и осевой нагрузкой свыше 8 тонн. Причина — ухудшение состояния моста, опасное повреждение элементов его конструкции и возможная угроза обрушения.

В документе не уточняется, когда именно мост начнут ремонтировать. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет издан новый распорядительный акт — уже о начале ремонта или реконструкции.