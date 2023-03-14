В Краснодаре запустят три сезонных автобусных маршрута

В Краснодаре с 15 марта запустят три сезонных автобусных маршрута. Они будут курсировать до 15 ноября. На некоторых машрутах на это время увеличат количество автобусов.

Заработают следующие маршруты:

№ 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая»;

№ 160 «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»;

№ 177 «ул. им. Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе».

Увеличат количество автобусов на маршрутах:

№ 114 «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный»;

№ 154 «ул. им. Гаврилова — 21 км Ростовского Шоссе».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2023 года планируют запустить 14 электробусов. Они будут курсировать по маршруту 2Е.