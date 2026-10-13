Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Узнали прогноз погоды на вторую половину октября и ноябрь

13 октября синоптик Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, какая погода будет в Краснодарском крае во второй половине октября и в ноябре. По его словам, жителей региона скоро ждет «настоящая осень»

После 15 октября дневная температура воздуха начнет понижаться, а после 19-го похолодает до 16–21 °C. А уже к концу месяца ночные температуры будут составлять 6–11 °C. 

Дело в том, что антициклон, который влиял на теплую погоду без осадков, уйдет на восток, а вместо него придут атлантические и североатлантические циклоны.

33 °C в октябре:

По словам Ткаченко, в этом году октябрьские температурные показатели были близки к многолетним значениям, поэтому погода в ноябре может соответствовать норме. Однако синоптик не может дать точный долгосрочный прогноз. 

«Даже когда на европейской территории холодно, близость к Средиземному морю иногда обеспечивает в регионе высокие температуры в ноябре. Так было, например, в 2010 году, когда почти до 20-х чисел ноября было больше 20 °C», — добавил специалист. 

Как писали Юга.ру, 13 октября в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности из-за антициклона, принесшего в регион жаркую и сухую погоду.

Краснодар общество Погода

Новости

Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20
Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»
«Не так много, как в Анапе». На побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц
Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения
Экс-главу Отрадненского района задержали по делу о превышении полномочий
В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

Лента новостей

Реклама на сайте