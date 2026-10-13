Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»

13 октября синоптик Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, какая погода будет в Краснодарском крае во второй половине октября и в ноябре. По его словам, жителей региона скоро ждет «настоящая осень».

После 15 октября дневная температура воздуха начнет понижаться, а после 19-го похолодает до 16–21 °C. А уже к концу месяца ночные температуры будут составлять 6–11 °C.

Дело в том, что антициклон, который влиял на теплую погоду без осадков, уйдет на восток, а вместо него придут атлантические и североатлантические циклоны.