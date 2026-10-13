Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»
Узнали прогноз погоды на вторую половину октября и ноябрь
13 октября синоптик Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, какая погода будет в Краснодарском крае во второй половине октября и в ноябре. По его словам, жителей региона скоро ждет «настоящая осень».
После 15 октября дневная температура воздуха начнет понижаться, а после 19-го похолодает до 16–21 °C. А уже к концу месяца ночные температуры будут составлять 6–11 °C.
Дело в том, что антициклон, который влиял на теплую погоду без осадков, уйдет на восток, а вместо него придут атлантические и североатлантические циклоны.
33 °C в октябре:
По словам Ткаченко, в этом году октябрьские температурные показатели были близки к многолетним значениям, поэтому погода в ноябре может соответствовать норме. Однако синоптик не может дать точный долгосрочный прогноз.
«Даже когда на европейской территории холодно, близость к Средиземному морю иногда обеспечивает в регионе высокие температуры в ноябре. Так было, например, в 2010 году, когда почти до 20-х чисел ноября было больше 20 °C», — добавил специалист.
Как писали Юга.ру, 13 октября в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности из-за антициклона, принесшего в регион жаркую и сухую погоду.