Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

Краснодарский край вошел в топ-20 регионов по качеству жизни, но потерял одну позицию

13 октября Агентство стратегических инициатив опубликовало национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ по итогам 2025 года. Его формируют по 149 показателям в рамках 12 направлений: народосбережение, жилищные условия, укрепление и охрана здоровья, работа и свое дело, благоустройство, социальная защита, образование и развитие, транспорт, экология, материальное благополучие, спорт, культура и досуг, безопасность.

Лидером рейтинга стала Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Сахалинская область.

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Краснодарский край эксперты поставили на 16-е место. По итогам 2024-го Кубань была на одну позицию выше.

Севастополь занял 12-е место, Чечня — на 15-м, Крым — на 20-м.

Адыгея в топ-20 регионов не вошла. В 2024-м республика занимала 16-е место.

  • Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2026 © Скриншот сайта asi.ru
    Топ-20 регионов по качеству жизни от АСИ, 2026 © Скриншот сайта asi.ru

Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером в РФ по числу участков в зонах затопления.

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Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20
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