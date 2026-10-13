Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20
Краснодарский край вошел в топ-20 регионов по качеству жизни, но потерял одну позицию
13 октября Агентство стратегических инициатив опубликовало национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ по итогам 2025 года. Его формируют по 149 показателям в рамках 12 направлений: народосбережение, жилищные условия, укрепление и охрана здоровья, работа и свое дело, благоустройство, социальная защита, образование и развитие, транспорт, экология, материальное благополучие, спорт, культура и досуг, безопасность.
Лидером рейтинга стала Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Сахалинская область.
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Севастополь занял 12-е место, Чечня — на 15-м, Крым — на 20-м.
Адыгея в топ-20 регионов не вошла. В 2024-м республика занимала 16-е место.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером в РФ по числу участков в зонах затопления.