«Не так много, как в Анапе». На побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/2337
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/2337

На пляжах в Южной Озереевке и у озера Лиманчик под Новороссийском обнаружили выбросы мазута и испачканных птиц

12 октября жители Абрау-Дюрсо рассказали в соцсетях, что на пляже возле Лиманчика заметили черные сгустки, прилипающие к обуви, а в воде и на берегу нашли испачканных в мазуте птиц.

13 октября издание «Жизнь Абрау» со ссылкой на начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова сообщило, что локальные выбросы в Южной Озереевке и Абрау-Дюрсо фиксируются в виде небольших капель и фрагментов.

«Выбросы есть, но не катастрофичные. Работаем в штатном режиме. По объему работы скоро зачистим пляж здесь и отправимся на пляж у Лиманчика в Абрау-Дюрсо», — пояснил Алексей Одеров.

Читайте также:

По его словам, источник загрязнения в настоящее время выясняется — официальных подтверждений пока нет. Эколог Роман Пукалов отметил, что при быстром устранении последствий помощь добровольцев может не потребоваться.

Тем не менее в администрации сельского округа Абрау-Дюрсо уже заявили, что готовы обеспечить инвентарем всех желающих помочь. Глава округа Ольга Котляр сообщила, что волонтерам выдадут мешки и перчатки, по возможности местных жителей попросили захватить с собой лопаты.

Сегодня днем специалисты и один житель вышли на уборку пляжа около Лиманчика, однако работы прервали из-за начавшегося дождя.

«Мазута не так много, как в Анапе, но он встречается на берегу небольшими вкраплениями. Убрали все, что смогли до начала дождя. Сейчас сделали перерыв, но не исключаю, что нужно пройтись по берегу после того, как дождь закончится. Мазут перемешан с камнями, его не видно сразу, нужно лопатой или руками проверять, есть ли он», — пояснила специалист администрации Мария Духонова.

Как писали Юга.ру, на побережье Кубани нашли испачканных нефтепродуктами птиц, в том числе в Сочи.

Абрау-Дюрсо Нефть Новороссийск Пляжи птицы Разлив нефти Черное море Экология

Новости

Кубань потеряла позиции в национальном рейтинге качества жизни. Адыгея выпала из топ-20
Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет «настоящая осень»
«Не так много, как в Анапе». На побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц
Мост через Лабу в Мостовском районе закрыли для большегрузов из-за угрозы обрушения
Экс-главу Отрадненского района задержали по делу о превышении полномочий
В парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней. Как его найти?

Лента новостей

Реклама на сайте