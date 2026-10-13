«Не так много, как в Анапе». На побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц

На пляжах в Южной Озереевке и у озера Лиманчик под Новороссийском обнаружили выбросы мазута и испачканных птиц

12 октября жители Абрау-Дюрсо рассказали в соцсетях, что на пляже возле Лиманчика заметили черные сгустки, прилипающие к обуви, а в воде и на берегу нашли испачканных в мазуте птиц. 13 октября издание «Жизнь Абрау» со ссылкой на начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова сообщило, что локальные выбросы в Южной Озереевке и Абрау-Дюрсо фиксируются в виде небольших капель и фрагментов.



«Выбросы есть, но не катастрофичные. Работаем в штатном режиме. По объему работы скоро зачистим пляж здесь и отправимся на пляж у Лиманчика в Абрау-Дюрсо», — пояснил Алексей Одеров.

По его словам, источник загрязнения в настоящее время выясняется — официальных подтверждений пока нет. Эколог Роман Пукалов отметил, что при быстром устранении последствий помощь добровольцев может не потребоваться. Тем не менее в администрации сельского округа Абрау-Дюрсо уже заявили, что готовы обеспечить инвентарем всех желающих помочь. Глава округа Ольга Котляр сообщила, что волонтерам выдадут мешки и перчатки, по возможности местных жителей попросили захватить с собой лопаты.



Сегодня днем специалисты и один житель вышли на уборку пляжа около Лиманчика, однако работы прервали из-за начавшегося дождя.



«Мазута не так много, как в Анапе, но он встречается на берегу небольшими вкраплениями. Убрали все, что смогли до начала дождя. Сейчас сделали перерыв, но не исключаю, что нужно пройтись по берегу после того, как дождь закончится. Мазут перемешан с камнями, его не видно сразу, нужно лопатой или руками проверять, есть ли он», — пояснила специалист администрации Мария Духонова.