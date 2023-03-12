Следователи установили личность и задержали мужчину, который в Новороссийске избил подростка в маршрутке

Предыстория. Юга.ру писали, что в маршрутке Новороссийска мужчина избил подростка. По словам очевидцев, 16-летний парень возвращался домой на 34 маршрутке и сидел в забитом транспорте в наушниках. Конфликт начался, когда проезжали сенной рынок — мужчина заметил сидящего подростка и сразу начал вызывать на разговор, дёргать за куртку и избивать. Он нанёс подростку не менее двух ударов кулаком в лицо. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Позже в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники устанавливают личность мужчины. Также они обратились к свидетелям происшествия с просьбой оказать содействие следствию.

12 марта стало известно, что мужчину задержали. 43-летнему местному жителю предъявили обвинение по п.п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования), сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчина полностью признал свою вину и заявил о желании загладить причиненный вред несовершеннолетнему. На период следствия суд заключил его под домашний арест.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре мужчина избил девушку из-за её прически.