Полиция Краснодара проверяет мужчину, избившего девушку из-за ее прически
В Краснодаре мужчина избил девушку с ирокезом, заявив, что ее прическа напугала его
Видео, снятое подругой жертвы, опубликовал телеграм-канал «Краснодар край» 22 января. Само происшествие произошло 20 января на улице Ставропольской.
20 января на улице Ставропольской в Краснодаре. Девушка гуляла с подругой, когда проходящий мимо мужчина сделал обратил внимание на ее ирокез, сказав, что ее внешний вид напугал его.
«Мол не нравится, как выглядит, и, с его слов, она его напугала. Мы были в шоке с такого поворота. Спросила «дебил что ли?». Он посмеялся, а через пару минут подбежал и начал ее избивать. Спасибо всем мужчинам, оказавшимся рядом, кто помогал», — рассказала подруга пострадавшей.
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Впрочем, мужчина ударил и ее, когда та пыталась помочь подруге и остановить нападавшего. Из видео ясно, что к мужчине подошли другие прохожие и попытались прекратить его агрессию. У обеих девушек остались синяки. Они обратились в полицию.
Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила сайту 93.ru, что полиция проверяет случившееся и выясняет обстоятельства.