Виноделы поднимут цены до 15% из-за закрытия Крымского моста для грузовиков

Виноделы Крыма заявили, что траты на перевозку выросли на 80% из-за рисков и плохих дорог маршрута через Мариуполь

9 марта участники винного рынка рассказали РБК, что опт крымских вин подорожает на 3-15% из-за роста трат на логистику и риски.

Взрыв 8 октября 2022 года обрушил 250 метров автомобильной части Крымского моста. На Керченской переправе добавили паромы, но через десять дней пробка на Таманском полуострове увеличилась до 3 тыс. грузовых машин. В феврале 2023-го открыли все автомобильные полосы, но проезд для машин с грузоподъемностью более 1,5 тонн по-прежнему закрыт. Его обещали восстановить в марте.

После референдумов о присоединении к РФ территорий из зоны СВО Минтранс РФ неоднократно предлагал водителям ехать на полуостров по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь и Бердянск. Его протяженность составляет 387 км, путь занимает минимум семь часов.