Виноделы поднимут цены до 15% из-за закрытия Крымского моста для грузовиков

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Виноделы Крыма заявили, что траты на перевозку выросли на 80% из-за рисков и плохих дорог маршрута через Мариуполь

9 марта участники винного рынка рассказали РБК, что опт крымских вин подорожает на 3-15% из-за роста трат на логистику и риски.

Взрыв 8 октября 2022 года обрушил 250 метров автомобильной части Крымского моста. На Керченской переправе добавили паромы, но через десять дней пробка на Таманском полуострове увеличилась до 3 тыс. грузовых машин. В феврале 2023-го открыли все автомобильные полосы, но проезд для машин с грузоподъемностью более 1,5 тонн по-прежнему закрыт. Его обещали восстановить в марте.

После референдумов о присоединении к РФ территорий из зоны СВО Минтранс РФ неоднократно предлагал водителям ехать на полуостров по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь и Бердянск. Его протяженность составляет 387 км, путь занимает минимум семь часов.

Пивной край:

После взрыва моста большегрузы вернулись на паромы, но к переправе сразу образовались большие очереди. Сейчас крупная крымская винодельня «Инкерман» отправляет свою продукцию по маршруту Джанкой — Мелитополь — Мариуполь — Ростов-на-Дону.

Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма подтвердила, что большую часть винных грузов доставляют через Запорожскую и Херсонскую области. Логистика подорожала на 60-85% (до 150 тыс. рублей за машину), а время доставки увеличилось вдвое. Транспортировку усложняют плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки и близость маршрута к активной зоне СВО в Украине.

С 1 января в России подняли минимальные цены на алкоголь:

При этом участники ритейла считают, что розничные цены вряд ли вырастут выше чем на 15%. Одни производители компенсируют логистические издержки хорошим урожаем 2022 года, другие постараются оставить цены в пределах обязательств. В супермаркетах «Лента» уже заметили, что крымские производители повысили цены на 2-10%. Эту информацию журналистам подтвердили сотрудники еще двух крупных российских ритейлеров.

Алкоголь Бизнес-сообщество Вино Крым Крымский мост СВО Торговля Транспорт Украина Финансы Экономика

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Виноделы поднимут цены до 15% из-за закрытия Крымского моста для грузовиков

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