«Недалеко. Недорого. Недолго». Туроператоры назвали топ-5 бронируемых курортов лета-2023

По данным «Ассоциации Туроператоров», лидирующие направления лета-2023: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Абхазия, Кавказские Минеральные воды, Калининград и Дагестан. Востребованы туры на Байкал, Алтай, Камчатку, а также в Казань, Хакасию и Владивосток. Традиционные лидеры экскурсионного спроса — Москва и Санкт-Петербург. Объемы продаж уже на треть опережают показатели прошлого года.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил рост летних бронирований по России в 30% в сравнении с началом прошлого года. По его мнению, россияне смирились с фактом закрытия южных аэропортов.



«Поэтому все, кому надо, планируют поездки с учетом изменившейся логистики. Люди понимают, что добираться до ряда южных курортов с закрытыми аэропортами придется на поезде или автомобиле», — отметил Сергей Ромашкин.



Эксперты «Мультитур» также подтвердили, что при бронировании туров в Анапу, россияне готовы добираться до курорта по железной дороге или на автомобиле.



В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что бронирования по стране в 2023 году выросли на 40%. Туроператор АЛЕАН зафиксировал увеличение спроса на 57%. Компании FUN&SUN и «Русский Экспресс» заявили, что интерес к турам по России увеличился вдвое. Представители BSI Group отмечают высокий интерес к речным круизам. Специалисты «ВЕДИ ГРУПП» заявили о востребованности санаторного отдыха в российских здравницах.



«Принцип «Недалеко. Недорого. Недолго» в поведении внутренних туристов популярен и пока работает без особых изменений», — отметили в «ВЕДИ ГРУПП».

Эксперты PAC Group рассказали, что на ситуацию повлияли распродажи билетов и отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт или менять валюту.



По данным АЛЕАН, россияне планируют отдых в летние месяцы: июнь (17%), июль (21%) и август (17%). Реже в мае или сентябре.



Участники туррынка полагают — спрос на летний отдых в России еще выростет ближе старту сезона. По мнению экспертов TEZ TOUR, пик продаж наступит в конце марта — апреля. Специалисты АЛЕАН добавили, что ряд туристов обычно планирует отдых за 2-3 недели до отъезда.



Как сообщали ранее Юга.ру, в 2023 году Краснодарский край получит 149 млн на поддержку инициатив в сфере туризма.