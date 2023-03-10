Экс-игрок «Краснодара» Ари хочет стать депутатом. Зюганов позвал его в КПРФ
Бывший нападающий «Краснодара» Ари играет в Бразилии, но думает о России
О своих депутатских амбициях рассказал прессе бывший футболист «Краснодара» и сборной России Ари. В интервью журналисту Sport24 он признался, что уже «несколько раз думал об этом».
Ари бразилец, однако женат на русской девушке. Летом 2018 года он получил российский паспорт. Бразилец сыграл два матча за сборную России. Ари неоднократно комплиментарно высказывался о России и президенте Путине.
«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — рассказал Ари Sport24.
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На заявление футболиста быстро откликнулись нынешние депутаты. Олимпийская чемпионка Светлана Журова, усомнилась в компетенции Ари, а также заявила, что ему нужно будет отказаться от недвижимости за рубежом и от самой Бразилии. Журова напомнила, что у потенциальных кандидатов есть ещё три года на подготовку.
В свою очередь председатель КПРФ Геннадий Зюганов поддержал устремления Ари. Он напомнил, что любой гражданин страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. Зюганов рассказал, что бывал в Бразилии. Местное население, по его словам, «с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране».
«Ну, пусть приходит в КПРФ — посоветуемся, посмотрим. У нас своя великолепная команда. Наша команда по мини‑футболу является многократным чемпионом страны и Москвы, в тройку лучших команд Европы входим. Пусть познакомится поближе», — заявил Зюганов в интервью «Матч ТВ».
Сейчас Ари выступает за бразильский клуб Атлетико Сеаренсе. В России он играл за «Спартак», «Локомотив» и дважды в своей карьере за «Краснодар». За быков он провел 168 матчей, забил 54 гола и отдал 27 результативных передач.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что «Краснодар» неуверенно вернулся в РПЛ после зимнего перерыва. Быки сыграли вничью с аутсайдером «Торпедо» при полупустых трибуны из-за введения Fan ID.