Экс-игрок «Краснодара» Ари хочет стать депутатом. Зюганов позвал его в КПРФ

О своих депутатских амбициях рассказал прессе бывший футболист «Краснодара» и сборной России Ари. В интервью журналисту Sport24 он признался, что уже «несколько раз думал об этом».

Ари бразилец, однако женат на русской девушке. Летом 2018 года он получил российский паспорт. Бразилец сыграл два матча за сборную России. Ари неоднократно комплиментарно высказывался о России и президенте Путине.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — рассказал Ари Sport24.