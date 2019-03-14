«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей». Кадыров заявил, что у него нет иностранных активов

Глава Чечни Рамзан Кадыров после введения новых санкций со стороны США заявил, что у него нет активов за границей, а в Вашингтоне просто ненавидят его лошадей

Палата представителей Конгресса США 12 марта одобрила резолюцию, призывающую выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова, которое произошло в 2015 году в Москве. Американская сторона попросила ввести санкции против тех, кто причастен к этому преступлению, писал ТАСС.

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале возмутился решением Конгресса США и назвал его «антироссийским шагом». Политик рассказал, что в документе есть требование отслеживать его зарубежные активы, и заявил, что у него не было и нет активов на Ближнем Востоке, в Европе и США.

«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — добавил глава региона.

По словам Кадырова, США обвиняют его в том, что он не верил в виновность Заура Дадаева, приговоренного к 20 годам лишения свободы за убийство Немцова, и называл его патриотом России.

«Мне абсолютно нет никакого дела до мнения и решений конгресса США... Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России. Я имел и имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжелом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов», — написал Кадыров.