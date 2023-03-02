Краснодарский фотограф показал, как выглядит новая тренировочная база ФК «Краснодар» в Адыгее

Адыгея

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин в своём телеграм-канале опубликовал снимки новой тренировочной базы ФК «Краснодар» в посёлке Четук в Адыгее

На снимках видно, что рабочие начали заполнять водоём, расположенный вдоль здания. Также будет много пеших зон — дорожки и лестницы, переходящие в извилистый мост. Автор считает, что вечерние прогулки будут пользоваться повышенным спросом.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Спроектировали и место для фотосессий, которое у Евгения вызывает ассоциации с штаб-квартирами IT-компаний. Уделили большое внимание озеленению — уже высадили многочисленные деревья и начали стелить газон.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

«Большой фронт работ уже делается внутри здания. Вечером это отчетливо видно, когда почти во всех помещениях горит свет и есть люди. Все здание светится. И уже видны элементы архитектурной подсветки», — написал Таранжин.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

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