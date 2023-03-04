В Новороссийске ради съемок фильма снесли детскую площадку. Её обещают восстановить

Чтобы прояснить ситуацию, районная администрация провела сход. Власти объяснили, что двор и дома станут декорацией для съемок фильма «Ненормальный». Авторы картины получили разрешение на съемки. Они должны были согласовать работы с жильцами.

В Новороссийске готовят съемочную площадку фильма «Ненормальный». Для этого во дворе, который объединяет шесть «сталинских» домов, демонтировали детскую площадку. Местные жители, которых не предупредили о начале работ, вызвали полицию, сообщает «Новороссийский рабочий».

По информации издания, директор картины уведомил о планах домкомов. Они должны были оповестить жителей. Однако в итоге проинформировали не всех жильцов. Из-за этого люди стали обращаться в правоохранительные органы и другие городские службы.

На сходе удалось урегулировать спорные вопросы. Администрация района представила жителям договор, по которому кинокомпания обязуется восстановить детскую площадку. На ней пообещали установить новые спортивные тренажеры.

Местных жителей также попросили на время съемок не оставлять во дворе личный транспорт. Для машин пообещали предоставить парковку и при необходимости оплатить её.

Фильм «Ненормальный» расскажет историю мальчика Коли. У него редкое генетическое заболевание, но ему становится легче от музыки. Он занимается ею с детства и к 15 годам уже участвует в международном музыкальном фестивале.

Режиссер картины — Глеб Орлов. Одну из главных ролей сыграет Александр Яценко. Выход в прокат запланирован на 2023 год.

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