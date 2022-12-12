В Туапсинском районе снимают фильм с Александрой Бортич и Павлом Майковым

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/chpkknews
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/chpkknews

Съемки идут в селе Агой уже третий день

Село Агой выбрали для съемок фильма «Танцуй, Селедка» с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Снимают уже третий день во дворе девятиэтажки на улице Горной, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

По сюжету фильма, девушка Жанна приезжает на похороны отца, с которым не виделась последние 20 лет после того, как он бросил семью. Но вдруг папа оживает и требует провести с ним время.

Всего съемки в Агое продлятся четыре дня. Затем съемочная группа поедет в Геленджикский, Горячеключевской, Красноармейский, Крымский, Анапский, Новороссийский и Новопокровский районы.

Фильм снимает кинокомпания «СТВ». Летом он прошел отбор на полное финансирование Минкультом РФ. Релиз запланирован на 2023 год.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в парке «Краснодар» снимали сериал «Два холма». Локацию выбрали для сцен из мира будущего.

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В Туапсинском районе снимают фильм с Александрой Бортич и Павлом Майковым
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