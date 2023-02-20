Компания «Горные вершины», связанная с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, подала заявку на покупку курорта «Архыз»

20 февраля РБК сообщил о планирующейся сделке со ссылкой на «федерального чиновника». Конкурс по продаже курорта в Карачаево-Черкесии проводит госкомпания «Кавказ.РФ». Второй претендент — АО «Партнерс Групп» — предложил те же 17 млрд 18 млн рублей. Это минимальная стоимость, на которую рассчитывали организаторы торгов.

Курорт «Архыз» на 20 тыс. га в Карачаево-Черкесии строили в 2010-2013 годах. Вложения государства составили 23 млрд рублей.

Из-за одинаковых предложений «Кавказ.РФ» планирует провести в Минэкономразвития два этапа торгов в конце февраля. Шаг будет стоить 200 млн рублей. Итоги опубликуют не позднее 2 марта.