Фирма семьи Ткачева намерена купить горнолыжный курорт «Архыз» за 17 млрд рублей
Компания «Горные вершины», связанная с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, подала заявку на покупку курорта «Архыз»
20 февраля РБК сообщил о планирующейся сделке со ссылкой на «федерального чиновника». Конкурс по продаже курорта в Карачаево-Черкесии проводит госкомпания «Кавказ.РФ». Второй претендент — АО «Партнерс Групп» — предложил те же 17 млрд 18 млн рублей. Это минимальная стоимость, на которую рассчитывали организаторы торгов.
Курорт «Архыз» на 20 тыс. га в Карачаево-Черкесии строили в 2010-2013 годах. Вложения государства составили 23 млрд рублей.
Из-за одинаковых предложений «Кавказ.РФ» планирует провести в Минэкономразвития два этапа торгов в конце февраля. Шаг будет стоить 200 млн рублей. Итоги опубликуют не позднее 2 марта.
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Победитель должен будет оплатить четверть акций сразу, а остальное — при выполнении инвестиционных обязательств — в 2030-2037 годах. Также компания, которая приобретет курорт, должна будет построить 30 км горнолыжных трасс на площади минимум 115 га. 100 га из них надо снабдить системами искусственного снегообразования.
Еще покупатель обязан создать единую зону катания с канатными дорогами для подъема на все нынешние и новые трассы и увеличить суммарный номерной фонд гостиниц с 2 до 8 тыс. мест за счет новых отелей 3-5 звезд. Для этого потребуется около 80 млрд рублей. Пресс-центр Федеральной антимонопольной службы сообщил, что ведомство получило ходатайство от компании «Горные вершины» о предварительном согласии на покупку.
ООО «Горные вершины» зарегистрировано 15 декабря 2022 года. Основной вид деятельности — холдинговые компании. Владелец и гендиректор — предприниматель Андрей Скок, его называют управляющим активами семьи Ткачева.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2022 года правительство РФ поручило связать курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну автомобильной и железной дорогами. Специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин считает, что дорога может разрушить Кавказский заповедник.