Краснодарский край получит 149 млн на поддержку инициатив в сфере туризма

Еще почти 22 млн рублей региону выделили на проведение «событийных мероприятий»

Кроме того, Ставрополье и Ростовская область получат субсидии на «государственную поддержку развития инфраструктуры туризма» — 106 млн и 44 млн руб. соответственно.

Соседние регионы также указаны в перечне. Так, Крым на поддержку инициатив в сфере туризма получит почти такую же сумму — чуть больше 149 млн руб., Ставропольский край — больше 115 млн, а Ростовская область — 32 млн. 809 тыс. руб.

В документе указано, что средства предназначены для «поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры».

Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому регионы в 2023 году получат из федерального бюджета субсидии на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма превышает 11 млрд руб., Краснодарскому краю достанется 149 млн 131 тыс. руб.

В документе указано, что «средства направят на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку новых путеводителей и аудиогидов, а также на обеспечение безбарьерной среды».

Еще одним распоряжением кабмин распределил средства регионам на поддержку «событийных мероприятий». Указано, что «субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор». Краснодарский край на эти цели получит почти 22 млн руб. Ставропольскому краю выделили почти 37 млн руб., Крыму — больше 15 млн, Ростовская область получит 3 млн 710 тыс. руб.

Не попал Краснодарский край в перечень регионов, которым направлены субсидии в качестве поддержки «региональных программ по проектированию туристского кода центра города». Крым и Ростовская область на эти цели получат 371 млн руб. и 22 млн соответственно.

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