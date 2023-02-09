Анапу и Ростов-на-Дону могут связать морским сообщением
По маршруту Ростов — Ейск — Анапа запустят быстроходные суда
9 февраля в ходе пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион работает над возрождением водного транспорта. Идет работа по созданию новой судоходной копании «Дон», сейчас готовятся необходимые документы. Ответственные органы власти считают, что водное сообщение может быть восстановлено уже в текущем году.
«Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов: «Валдай 45Р» и быстроходный «Метеор 120М». Первый мы говорим о том, что это может быть 2023-й, а в 2025-м быстроходные суда. Что касается маршрутов, мы будем рассматривать Ростов — Азов — Волгодонск. На морских это Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта. Эти направления потенциально мы проссматриваем», — заявил Василий Голубев.
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В частности, местные власти намерены обратится к услугам «Объединенной судоходной компания». Она занимается созданием новых типов судов для рек и морей.
В то же время, как отметил Голубев, затормозить запуск проекта может отсутствие причальной инфраструктуры в ряде городов области. В качестве позитивного примера глава региона привел Таганрог, где идет строительство нового причала. В нынешнем году он сможет принять суда.
В первую очередь водным маршрутом планируют связать Ростов, Азов и Ейск. Точные сроки реализации проекта власти Ростовской области не называют. Возродить водное сообщение в соседнем регионе пытаются уже не первый год.
Ранее Юга.ру рассказывали, что морпорт Сочи хочет наладить регулярное морское сообщение с Абхазией, Грузией и Турцией. Однако в Тбилиси заявили, что не ведут переговоров с российской стороной по этому вопросу.