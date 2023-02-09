Анапу и Ростов-на-Дону могут связать морским сообщением

9 февраля в ходе пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион работает над возрождением водного транспорта. Идет работа по созданию новой судоходной копании «Дон», сейчас готовятся необходимые документы. Ответственные органы власти считают, что водное сообщение может быть восстановлено уже в текущем году.

«Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов: «Валдай 45Р» и быстроходный «Метеор 120М». Первый мы говорим о том, что это может быть 2023-й, а в 2025-м быстроходные суда. Что касается маршрутов, мы будем рассматривать Ростов — Азов — Волгодонск. На морских это Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта. Эти направления потенциально мы проссматриваем», — заявил Василий Голубев.