«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» на сборах

6 февраля «Краснодар» провел матч второго тура Зимнего кубка РПЛ. Это товарищеский турнир, который проходит в Абу-Даби. В первом матче «Краснодар» с минимальным счетом переиграл «Сочи».

Перед вторым таймом в составе обеих команд произошел ряд замен. «Краснодар» выпустил нападающего Джона Кордобу. «Быки» стали активнее и агрессивнее, однако забить не смогли. На 58-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский эффектно обыграл нескольких защитников «Краснодара» и забил гол обводящим ударом 0:2.

Против «Спартака» тренерский штаб с первых минут выпустил экспериментальный состав. В частности, в нападении играл молодой воспитанник «быков» Александр Кокшаров. «Краснодар» не смог взять игру под свой контроль. На 22-й минуте нападающий «Спартака» Павел Мелёшин открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом московской команды.

После этого «Краснодар» провел ещё ряд замен, однако изменить ход матча не мог. На 81-й Шамар Николсон сделал счет разгромным — 0:3, а Кейта Бальде через несколько минут с пенальти неприличным — 0:4.

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что этот матч случился вовремя, так как у команды есть ещё 2 недели на подготовку к официальным играм.

«Нам нужно работать, прежде всего, нужно понимать, что сегодня были хорошие моменты их нужно запомнить, а над плохими поработать. Необходимо верить в то, что мы делаем, проанализировать ошибки, стараться усерднее каждый день на поле, чтобы быть лучше и конечно ждать следующего матча через несколько дней, чтобы продемонстрировать нашу другую сторону, чтобы исправить наши сегодняшние ошибки», — отметил Владимир Ивич.

Следующий матч в рамках Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» проведет в субботу 11 февраля против «Ростова». Сейчас в турнирной таблице лидирует московский «Спартак».