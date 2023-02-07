«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» на сборах

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» потерпел первое поражение на Зимнем кубке РПЛ

6 февраля «Краснодар» провел матч второго тура Зимнего кубка РПЛ. Это товарищеский турнир, который проходит в Абу-Даби. В первом матче «Краснодар» с минимальным счетом переиграл «Сочи».    

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Против «Спартака» тренерский штаб с первых минут выпустил экспериментальный состав. В частности, в нападении играл молодой воспитанник «быков» Александр Кокшаров. «Краснодар» не смог взять игру под свой контроль. На 22-й минуте нападающий «Спартака» Павел Мелёшин открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом московской команды.

Перед вторым таймом в составе обеих команд произошел ряд замен. «Краснодар» выпустил нападающего Джона Кордобу. «Быки» стали активнее и агрессивнее, однако забить не смогли. На 58-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский эффектно обыграл нескольких защитников «Краснодара» и забил гол обводящим ударом 0:2.  

После этого «Краснодар» провел ещё ряд замен, однако изменить ход матча не мог. На 81-й Шамар Николсон сделал счет разгромным — 0:3, а Кейта Бальде через несколько минут с пенальти неприличным — 0:4.  

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что этот матч случился вовремя, так как у команды есть ещё 2 недели на подготовку к официальным играм.  

«Нам нужно работать, прежде всего, нужно понимать, что сегодня были хорошие моменты их нужно запомнить, а над плохими поработать. Необходимо верить в то, что мы делаем, проанализировать ошибки, стараться усерднее каждый день на поле, чтобы быть лучше и конечно ждать следующего матча через несколько дней, чтобы продемонстрировать нашу другую сторону, чтобы исправить наши сегодняшние ошибки», — отметил Владимир Ивич.

Следующий матч в рамках Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» проведет в субботу 11 февраля против «Ростова». Сейчас в турнирной таблице лидирует московский «Спартак».  

14 февраля «Краснодар» завершит второй предсезонный сбор. Официальные матчи возобновятся 23 февраля. «Быки» сыграют в Москве с ЦСКА в рамках Кубка России. Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля. 5 марта «быки» возобновят выступление в чемпионате России. На своем поле команда примет «Торпедо». Для того чтобы попасть на этот матч потребуется карта болельщика.

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