«Краснодар» обыграл «Бунедкор» на сборах. На трибунах матч смотрел Сергей Галицкий
За «Краснодар» дебютировали легионеры Боржес и Кобнан, а также воспитанник академии Пузанов
24 января футбольный клуб «Краснодар» завершил первый зимний сбор контрольной игрой. Соперником стал узбекистанский «Бунедкор». Тренерский штаб во главе с Владимиром Ивичем выставил в старте игроков основного состава. Несколько экспериментальной выглядела лишь линия обороны, где в центре играли Хуниор Алонсо и Вячеслав Литвинов.
«Быки» активно начали игру, выглядели быстрее и опаснее соперника. На 13 минуте матча Эдуард Сперцяп разрезающей передачей вывел Джона Кордобу один на один с вратарем соперника. Голкипер «Бунедкора» сбил нападающего «Краснодара». Судья назначил пенальти. К точке подошел Эдуард Сперцян. Он легко и изящно переиграл вратаря и открыл счет 1-0.
После забитого мяча «Краснодар» сбавил темп. Инициатива перешла к футболистам «Бунедкора», которые смогли создать несколько опасных подходов к воротам Матвея Сафонова. Однако первый тайм завершился победой «Краснодара».
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В перерыве тренерский штаб быков провел ряд замен. В частности, на поле с первых минут второго тайма вышли новички «Краснодара» Кади Боржес и Мозес Кобнан. На 63 минуте матча к ним присоединились воспитанники академии Карпов, Пузанов и Кокшаров. У последнего был реальный голевой момент, однако мяч после удара нападающего попал в штангу.
В итоге счет встречи не изменился. Матч завершился минимальной победой «быков» 1-0. За игрой своей команды на трибуне следил президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Вместе с ним матч смотрел один из тренеров сборной России Николай Писарев.
С 28 января по 14 февраля у «Краснодара» запланирован второй сбор в Абу-Даби. Там команда выступит на Зимнем кубке РПЛ и сыграет с «Сочи», «Спартаком» и «Ростовом».
Официальные матчи возобновятся 23 февраля. «Быки» сыграют в Москве с ЦСКА в рамках Кубка России. Ответный матч пройдет в Краснодаре в последний день зимы. 5 марта «Краснодар» возобновит выступления в чемпионате России. На своем поле команда примет «Торпедо». Для того чтобы попасть на стадион, теперь потребуется Карта болельщика.
Как ранее рассказывали Юга.ру, экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук подпишет контракт с тульским «Арсеналом».