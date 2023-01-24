«Краснодар» обыграл «Бунедкор» на сборах. На трибунах матч смотрел Сергей Галицкий

За «Краснодар» дебютировали легионеры Боржес и Кобнан, а также воспитанник академии Пузанов

24 января футбольный клуб «Краснодар» завершил первый зимний сбор контрольной игрой. Соперником стал узбекистанский «Бунедкор». Тренерский штаб во главе с Владимиром Ивичем выставил в старте игроков основного состава. Несколько экспериментальной выглядела лишь линия обороны, где в центре играли Хуниор Алонсо и Вячеслав Литвинов.

«Быки» активно начали игру, выглядели быстрее и опаснее соперника. На 13 минуте матча Эдуард Сперцяп разрезающей передачей вывел Джона Кордобу один на один с вратарем соперника. Голкипер «Бунедкора» сбил нападающего «Краснодара». Судья назначил пенальти. К точке подошел Эдуард Сперцян. Он легко и изящно переиграл вратаря и открыл счет 1-0.

После забитого мяча «Краснодар» сбавил темп. Инициатива перешла к футболистам «Бунедкора», которые смогли создать несколько опасных подходов к воротам Матвея Сафонова. Однако первый тайм завершился победой «Краснодара».