Глава Адыгеи рассказал о развитии тяжёлой атлетики в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов обсудили перспективы развития тяжёлой атлетики в регионе

Мурат Купилов отметил, что тяжёлая атлетика — в числе базовых видов спорта для Адыгеи. При поддержке ФТАР за последние годы в республике многое сделали для её популяризации и развития спортивной инфраструктуры.

«Школа тяжёлой атлетики в республике имеет свои традиции, своих чемпионов и хорошую материальную базу. Всё это нужно развивать, использовать лучшие наработки и двигаться вперёд. Ранее ФТАР поддержала нашу инициативу по созданию регионального Центра тяжёлой атлетики. Место для него уже выбрано, сейчас идёт подготовка проектной документации. Мы готовы продолжать сотрудничество, создавать условия для проведения в регионе сборов и соревнований всероссийского уровня», — сказал Мурат Кумпилов.

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Максим Агапитов рассказал о ходе подготовки к проведению в Майкопе Первенства России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в ноябре этого года. Также нынешней осенью в столице Адыгеи запланировали всероссийский турнир среди ветеранов.

«Тяжёлая атлетика в Адыгее развивается, мы видим положительную динамику. На сегодняшний день республика один из регионов-лидеров по этому виду спорта — 8 ваших спортсменов входят в состав сборной команды страны. И проведение Первенства России — важная веха, республика принимает такие соревнования впервые», — отметил президент ФТАР.

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Максим Агапитов подчеркнул, что в Адыгее есть все условия для проведения как соревнований высокого уровня, так и тренировок и сборов спортсменов со всей страны: комфортный климат и чистая экология, развитая логистика и богатые спортивные традиции. Президент ФТАР предложил создать в республике федеральную базу, где могли бы проходить восстановление и тренироваться спортсмены российских команд по различным видам спорта.

Глава региона поддержал эту идею и поручил профильному комитету проработать возможность её реализации.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи