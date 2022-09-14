В Адыгее отремонтировали спорткомплекс для сотрудников и военнослужащих Росгвардии
13 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил реконструированный спорткомплекс для сотрудников и военнослужащих республиканского Управления Росгвардии
При поддержке руководства Адыгеи в спорткомплексе республиканской Росгвардии:
- провели капитальные работы по замене инженерных систем;
- отремонтировали помещения и тренажерный зал;
- оснастили бассейн системой фильтрации воды, озонирования, отопления и вентиляции.
Мурат Кумпилов поздравил руководство и коллектив Управления с началом работы спорткомплекса и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Руководитель региона также отметил, что служба в Росгвардии сопряжена с большими физическими и эмоциональными нагрузками, поэтому наличие подобных спортивных объектов очень важно для поддержания высокого уровня подготовки сотрудников.
«Закончились все ремонтные работы, и у сотрудников Росгвардии появились новые возможности в комфортных условиях заниматься спортом и держать себя в хорошей форме. Уверен, что все это позитивно скажется на работоспособности личного состава и его готовности к выполнению служебных обязанностей», — сказал глава Адыгеи.
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В этот же день Мурат Кумпилов посетил тренировку батутистов из СДЮШОР №1. До строительства нового центра по гимнастике и прыжкам на батуте, проектировка которого должна завершиться до 2022 года, спортсмены временно тренируются на базе спорткомплекса Росгвардии. Глава республики пообщался с тренерами и их юными воспитанниками и пожелал им новых побед и успешной реализации намеченных планов.
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