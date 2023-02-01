Куда поехать на февральские праздники? Топ недорогих российских курортов

МТС проанализировал цены на проживание в отелях российских курортов на длинные выходные 23-26 февраля

В соседнем Новороссийске, куда кубанцы любят приезжать на февральские и майские праздники, ночь в гостинице обойдется дороже почти на 1,5 тыс. рублей.

Рейтинг самых бюджетных курортных городов возглавил Геленджик. Сейчас средняя стоимость проживания там — 2300 рублей в сутки.

Относительно недорого 23-26 февраля можно отдохнуть в Ростове-на-Дону, Самаре и Томске — около 2800 рублей в сутки.

Традиционно для зимнего сезона самую высокую среднюю цену проживания в конце февраля зафиксировали в горном кластере Сочи. На курорте Эстосадок придется заплатить 13 700 рублей за ночь.

Длительность путешествий в Краснодарский край по данным бронирования оказалась на сутки больше, чем в другие регионы России.

Лидер по количеству бронирований в конце февраля в этом году — Санкт-Петербург. Стоимость проживания в отеле Северной столицы с 23 по 26 февраля — в среднем 3800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают Казань и Ярославль, там проживание обойдется около 6000 рублей за сутки.

Цены на отели на длинные выходные 23-26 февраля МТС проанализировал с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему компании. В исследовании учитывали данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. МТС учел как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистику по текущим ценам привели на 24 января 2023 года.

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