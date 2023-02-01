В 126 школах Ростовской области заработали видеонаблюдение и Wi-Fi от «Ростелекома»

За 2022 год «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру в 126 школах Ростовской области по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» (ЦОС)

Оператор установил в 136 учебных корпусах около 2 тыс. точек беспроводного Wi-Fi, а также подключил и организовал работу 536 камер видеонаблюдения на входах и вестибюлях образовательных учреждений.

Бесшовное покрытие сети Wi-Fi организовали во всех классах учебных заведений, чтобы подключать к сети проекторы, ноутбуки и любое другое цифровое оборудование. Теперь учителя смогут применять на уроках видеоматериалы, обучающие программы и другой цифровой контент.

«Цифровая образовательная среда» пришла в донские школы благодаря тесному и результативному взаимодействию министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области с ПАО «Ростелеком». На реализацию данного проекта направили более 134 млн рублей из регионального и федерального бюджетов», — прокомментировал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

В Ростовской области в рамках ЦОС «Ростелеком» охватил 79 учебных корпусов в Ростове-на-Дону, 45 зданий школ в Шахтах и 12 помещений в Батайске. Проект — часть национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вся цифровая инфраструктура построена на отечественном оборудовании. «Ростелеком» — единственный исполнитель проекта в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

«Решения, которые мы внедряем, помогают полноценно готовить школьников к жизни и работе в цифровом мире. Интерактивные инструменты и онлайн-сервисы делают процесс обучения технологичнее, интереснее и, что самое важное, безопаснее», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

ЦОС стал следующим этапом развития цифровой инфраструктуры системы образования Ростовской области. Ранее «Ростелеком» подключил 1316 школ, колледжей, техникумов и лицеев в регионе к Единой системе передачи данных (ЕСПД), благодаря чему в них появился доступ к безопасному оптическому интернету.

Узнать подробности о проектах компании, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.