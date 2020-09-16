«Ростелеком» и правительство Ростовской области договорились о сотрудничестве

Цель партнерства — способствовать техническому и экономическому прогрессу территории с помощью цифровых технологий и решений. Срок действия соглашения — пять лет. За это время стороны намерены провести диагностику и анализ существующего уровня развития информационно-коммуникационных технологий в области, разработать предложения и дорожные карты по цифровизации экономики и социальной сферы региона.

«Цифровизация влияет на все сферы социальной и экономической жизни. Поэтому мы нацелены на развитие Ростовской области как первого цифрового региона на юге РФ. Соглашение с “Ростелекомом” — очередной шаг на пути реализации этой стратегии. Сегодня в Ростовской области формируется “цифровая вертикаль”: идет становление центра цифровой трансформации, региональное министерство связи преобразуется в министерство цифрового развития. Кроме того, наши эксперты вошли в состав федеральной рабочей группы по развитию национального проекта “Цифровой регион”», — прокомментировал Голубев.