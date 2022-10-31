«Ростелеком» подключил 1316 образовательных учреждений Ростовской области к защищенному интернету

«Ростелеком» подключил 1316 образовательных учреждений Ростовской области к единой сети передачи данных (ЕСПД)

Безопасный оптический интернет с фильтрацией нежелательного контента получили школы, колледжи, техникумы, лицеи и другие учреждения общего и среднего профессионального образования региона.

ЕСПД — неотъемлемая часть инфраструктуры электронного правительства. Она обеспечивает единое защищенное цифровое пространство с точками доступа, оборудованными криптографической защитой. Скорость подключения к интернету — 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских образовательных учреждениях.

Теперь преподаватели смогут проводить дистанционные занятия онлайн, использовать интернет-ресурсы, повышающие эффективность обучения, включать мультимедийные материалы в уроки, заполнять электронные дневники и многое другое. Школьники получат доступ к большому объему образовательных ресурсов, к различным олимпиадам и конкурсам, проводимым в сети.

«Единая сеть передачи данных, которая благодаря «Ростелекому» появилась в образовательных учреждениях региона, это надежная защита, в том числе от DDoS-атак, а также фильтрация от вредоносного контента, что обеспечит безопасную работу и учебу в донских образовательных организациях», — отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Подключение ростовских школ к ЕСПД провели в рамках федерального проекта, инициированного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» в 2019 году. «Ростелеком» был назначен единым исполнителем во всех регионах России.

«Цифровизация образовательного процесса — один из важнейших приоритетов нашей компании. Мы подключаем школы к интернету, развиваем сервисы для онлайн-обучения, помогаем детям осваивать навыки работы в сети и даже запустили собственный проект для студентов-гуманитариев «Цифровое образование». Помощь и поддержка региональных властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в регионе. Уверен, что с появлением в школах интернета обучение как для ребят, так и для учителей станет интереснее, эффективнее и проще», — рассказал вице-президент — директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

После завершения подключения специалисты национального цифрового провайдера будут вести мониторинг качества работы сети, обеспечивать защиту от DDoS-атак и межсетевое экранирование.