Жителя Ростова-на-Дону отправили на принудительное лечение у психиатра за попытку забросать краской отдел полиции

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28-летнего ростовчанина осудили за попытку забросать краской здание отдела полиции

У него было пятеро соучастников. В итоге парня признали виновным по уголовной ст. 214 УК РФ (Вандализм, совершённый группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды...).

«Ростовчанина задержали вместе с пятью другими участниками одного из радикальных политических движений. Также была доказана их причастность к нанесению политических лозунгов на стены жилых домов в Ростове, что привело к обезображиванию фасадов зданий», — цитирует Donnews пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Суд отправил преступника в тюрьму на 1 год и 6 месяцев и назначил ему принудительное лечение у психиатра. После поданной адвокатом апелляции срок ограничения свободы сократили на месяц.

Как писали Юга.ру, в начале января в Ростове-на-Дону задержали трёх парней, которых подозревают в подготовке поджога военкомата. Против них полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

А в Новокубанске подожгли архив ФСИН. Сгорело до 500 дел бывших заключённых.

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Жителя Ростова-на-Дону отправили на принудительное лечение у психиатра за попытку забросать краской отдел полиции
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