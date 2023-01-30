Жителя Ростова-на-Дону отправили на принудительное лечение у психиатра за попытку забросать краской отдел полиции

У него было пятеро соучастников. В итоге парня признали виновным по уголовной ст. 214 УК РФ (Вандализм, совершённый группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды...).

«Ростовчанина задержали вместе с пятью другими участниками одного из радикальных политических движений. Также была доказана их причастность к нанесению политических лозунгов на стены жилых домов в Ростове, что привело к обезображиванию фасадов зданий», — цитирует Donnews пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Суд отправил преступника в тюрьму на 1 год и 6 месяцев и назначил ему принудительное лечение у психиатра. После поданной адвокатом апелляции срок ограничения свободы сократили на месяц.

Как писали Юга.ру, в начале января в Ростове-на-Дону задержали трёх парней, которых подозревают в подготовке поджога военкомата. Против них полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

А в Новокубанске подожгли архив ФСИН. Сгорело до 500 дел бывших заключённых.